PSG-Basaksehir, Federcalcio francese: “Incidente inaccettabile” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Incidenti inaccettabili”. È questo il commento del presidente della Federcalcio francese Noel Le Graet sull’episodio a sfondo razzista accaduto durante la gara di Champions tra PSG e Basaksehir. “Vorrei rendere omaggio all’atteggiamento delle due squadre che hanno preso una decisione forte ed esemplare quando hanno lasciato il campo – ha aggiunto -. Questi incidenti inaccettabili non hanno posto in uno stadio. L’indagine condotta dalla UEFA dovrebbe far luce su questi incidenti e prendere le sanzioni necessarie”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Incidenti inaccettabili”. È questo il commento del presidente dellaNoel Le Graet sull’episodio a sfondo razzista accaduto durante la gara di Champions tra PSG e. “Vorrei rendere omaggio all’atteggiamento delle due squadre che hanno preso una decisione forte ed esemplare quando hanno lasciato il campo – ha aggiunto -. Questi incidenti inaccettabili non hanno posto in uno stadio. L’indagine condotta dalla UEFA dovrebbe far luce su questi incidenti e prendere le sanzioni necessarie”. SportFace.

