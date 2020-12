“Prima le violentano, poi le sposano”: gli abusi anti cristiani in Pakistan (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Capelli corvini, occhialoni, velo bianco che le copre leggermente la testa e rossetto senza paura, l’avvocato Tabassum Yousaf è l’ancora di salvezza per le minorenni cristiane rapite e costrette a convertirsi all’Islam oltre che a sposare i loro stupratori. Laureata in legge nella provincia pachistana del Punjab esercita come avvocato a Karachi, una megalopoli infiltrata InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Capelli corvini, occhialoni, velo bianco che le copre leggermente la testa e rossetto senza paura, l’avvocato Tabassum Yousaf è l’ancora di salvezza per le minorenni cristiane rapite e costrette a convertirsi all’Islam oltre che a sposare i loro stupratori. Laureata in legge nella provincia pachistana del Punjab esercita come avvocato a Karachi, una megalopoli infiltrata InsideOver.

opinio_mea : @giu33liana Il tracollo del Venezuela è iniziato ben prima delle sanzioni Usa. Che poi sicuramente hanno accelerato… - blueroom88 : @GrandeFratello mi raccomando proteggiamolo ancora!! Prima la violentano, ora la picchiano!! Ma perché permettete t… - sellydemZUS : RT @annaIise_: In quella casa nessuno si infastidisce se qualcuno dice 'a verona la violentano una così' o se una ragazza viene fatta passa… - annaIise_ : In quella casa nessuno si infastidisce se qualcuno dice 'a verona la violentano una così' o se una ragazza viene fa… - Octavia_Quake : Non capire la gravità delle frasi della Gregoraci dice molto sui valori morali di qualcuno li dentro. Piccolo prome… -

Ultime Notizie dalla rete : “Prima violentano Tlc: Tim, è tutta italiana prima fornitura in fibra per Fibercop Affaritaliani.it