Pazienza e giudizio. Pasquino spiega perché Conte neanche barcolla (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ho la propensione a pensare che il professor Conte non avesse fra le sue letture preferite i “Quaderni del Carcere”. Visti, però, i suoi comportamenti come presidente del Consiglio dei Ministri in una coalizione che va dalla sen. Barbara Lezzi al sen. di Scandicci Matteo (Ghino) Renzi, ritengo che nel suo studio da qualche parte abbia appeso una frase di Gramsci: “La Pazienza è una virtù rivoluzionaria”. Criticato un po’ da tutte le parti, in testa Corriere e Repubblica (dei minori non mi curo…), ma spesso anche da non pochi collaboratori di Formiche.net che lo avevano già dato per spacciato tutta l’estate, Conte neanche barcolla. Da qualche settimana, lo sport è diventato quello di imporgli il rimpasto minacciando/annunciandogli la sua sostituzione per gennaio 2021. Palesemente convinto e lieto di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ho la propensione a pensare che il professornon avesse fra le sue letture preferite i “Quaderni del Carcere”. Visti, però, i suoi comportamenti come presidente del Consiglio dei Ministri in una coalizione che va dalla sen. Barbara Lezzi al sen. di Scandicci Matteo (Ghino) Renzi, ritengo che nel suo studio da qualche parte abbia appeso una frase di Gramsci: “Laè una virtù rivoluzionaria”. Criticato un po’ da tutte le parti, in testa Corriere e Repubblica (dei minori non mi curo…), ma spesso anche da non pochi collaboratori di Formiche.net che lo avevano già dato per spacciato tutta l’estate,. Da qualche settimana, lo sport è diventato quello di imporgli il rimpasto minacciando/annunciandogli la sua sostituzione per gennaio 2021. Palesemente convinto e lieto di ...

TolliVincenzo : @MatteoSorrenti Sto fatto dei like mi fa morire ?????? uno scrive una propria opinione, giusta o sbagliata che sia, se… - andrea2glass : Ma non potremmo fargliela pagare prima? non ho la pazienza per aspettare il giudizio divino... - SaleMarino6 : @ilciccio67 Era per ribadire che questa vittoria ha solo rimandato il vero giudizio su questa squadra, pazienza sar… - PMO_W : @AntonellaColoru @emibrancaccio @distefanovalori @radiopopmilano Abbi pazienza ma mi fido più del giudizio di Branc… - el_loco40 : @ASR16_10 Eh er dente der giudizio fa male, so cazzi tua Anna, vedrai che cojoni l’anestesia. Abbi pazienza eh, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Pazienza giudizio Il non detto si fa corrosivo Il Sole 24 ORE Fiorentina, scontro salvezza contro il Genoa

E’ il primo vero esame della stagione: Prandelli non vuol caricare eccessivamente la sfida con il Genoa, ma si aspetta una prova di carattere da parte dei suoi. «E’ una gara determinante, la vogliamo ...

Cagliari-Verona, Di Francesco: "Avversario ostico, problemi per Pisacane e Joao Pedro"

Conferenza stampa della vigilia per Eusebio Di Francesco, che ha presentato la sfida di domani del Cagliari, impegnato in casa dell'Hellas Verona (ore 12.30). "Affronteremo un avversario molto ostico ...

E’ il primo vero esame della stagione: Prandelli non vuol caricare eccessivamente la sfida con il Genoa, ma si aspetta una prova di carattere da parte dei suoi. «E’ una gara determinante, la vogliamo ...Conferenza stampa della vigilia per Eusebio Di Francesco, che ha presentato la sfida di domani del Cagliari, impegnato in casa dell'Hellas Verona (ore 12.30). "Affronteremo un avversario molto ostico ...