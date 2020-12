Padre e figlio giocano insieme alla lotta: uno colpisce, l’altro muore (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Stavano facendo un gioco: si stavano sferrando degli schiaffi sempre più forti poi all’improvviso uno dei due è morto. Uno schiaffo gli è stato fatale: Malcolm Chandler, 48enne inglese, veterano dell’esercito, ha schiaffeggiato suo figlio, Ewan, 19 anni, invitandolo a fare lo stesso per gioco. Inizialmente il giovane ha rifiutato ma dopo l’insistenza del Padre L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Stavano facendo un gioco: si stavano sferrando degli schiaffi sempre più forti poi all’improvviso uno dei due è morto. Uno schiaffo gli è stato fatale: Malcolm Chandler, 48enne inglese, veterano dell’esercito, ha schiaffeggiato suo, Ewan, 19 anni, invitandolo a fare lo stesso per gioco. Inizialmente il giovane ha rifiutato ma dopo l’insistenza delL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

