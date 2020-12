Monaco-Virtus Bologna oggi: orario, tv, streaming, programma EuroCup basket (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il caos. Questo ha caratterizzato la Virtus Bologna negli ultimi giorni, con l’esonero, poi ritirato in fretta e furia, di Sasha Djordjevic a seguito del terremoto provocato dalla sconfitta con la Dinamo Sassari. In tutto questo, c’è anche da giocare una partita di EuroCup con l’AS Monaco. Nei fatti, si tratta di una partita che conta il giusto, dal momento che le V nere sono già ampiamente alle Top 16: il valore può essere semmai rappresentato dalla possibilità di conquistare in maniera matematica il primo posto, senza che il Lokomotiv Kuban possa più raggiungere il club bianconero. All’andata finì 94-85 per Bologna, con la coppia Hunter-Gamble che risolse la sfida vicino a canestro in una delle ultime occasioni in cui il pubblico poté assistere a una partita prima della nuova chiusura delle porte. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il caos. Questo ha caratterizzato lanegli ultimi giorni, con l’esonero, poi ritirato in fretta e furia, di Sasha Djordjevic a seguito del terremoto provocato dalla sconfitta con la Dinamo Sassari. In tutto questo, c’è anche da giocare una partita dicon l’AS. Nei fatti, si tratta di una partita che conta il giusto, dal momento che le V nere sono già ampiamente alle Top 16: il valore può essere semmai rappresentato dalla possibilità di conquistare in maniera matematica il primo posto, senza che il Lokomotiv Kuban possa più raggiungere il club bianconero. All’andata finì 94-85 per, con la coppia Hunter-Gamble che risolse la sfida vicino a canestro in una delle ultime occasioni in cui il pubblico poté assistere a una partita prima della nuova chiusura delle porte. ...

