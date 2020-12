Lazio – Verona | in Tv e formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)è una delle partite dell’undicesima giornata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre lotteranno per la vittoria perchè vogliono migliorare la propria classifica. In questo momento i padroni di casa occupano la settima posizione a 17 punti mentre gli ospiti sono all’ottavo posto con 16 punti. Nessuna delle duepuò permettersi di fare passi falsi., come si presentano le squadre?hanno alle spalle una situazione molto simile: solo un punto e una posizione in classifica le separano. I biancocelesti di Inzaghi hanno cominciato questa stagione in modo abbastanza altalenante, non proprio come l’anno scorso che si trovavano quasi in testa alla classifica. Carichi della qualificazione agli ottavi di ...