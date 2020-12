Lapo Elkann e la nuova indagine per spaccio di cocaina, il Pm chiede l’archiviazione: “Era per uso personale” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le avventure di Lapo Elkann non finiscono mai. Un po’ come Peter Pan, il figlio di Margherita Agnelli sembra proprio non voler crescere. E, nonostante le dichiarazioni, nemmeno voler cambiare vita. E’ emerso infatti che, a causa di un “inconveniente” verificatosi la scorsa estate, Elkann sia stato iscritto nel registro degli indagati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Vista la sua storia personale, però, il Pm Silvia Saracino ha richiesto l’archiviazione, convinta che possa “essere considerata a tutti gli effetti una quantità compatibile con un consumo personale”. >> Leggi anche: Forlì, ricoverato per un tumore si laurea in ospedale: «Ringrazio tutto il personale sanitario» Lapo Elkann, la vacanza a Portofino ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le avventure dinon finiscono mai. Un po’ come Peter Pan, il figlio di Margherita Agnelli sembra proprio non voler crescere. E, nonostante le dichiarazioni, nemmeno voler cambiare vita. E’ emerso infatti che, a causa di un “inconveniente” verificatosi la scorsa estate,sia stato iscritto nel registro degli indagati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di. Vista la sua storia personale, però, il Pm Silvia Saracino ha richiesto, convinta che possa “essere considerata a tutti gli effetti una quantità compatibile con un consumo. >> Leggi anche: Forlì, ricoverato per un tumore si laurea in ospedale: «Ringrazio tutto il personale sanitario», la vacanza a Portofino ...

