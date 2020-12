Landi Renzo sigla lettera intenti in Egitto per JV finalizzata a sviluppare veicoli a gas (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo Landi Renzo, leader mondiale nei sistemi e componenti per le auto a gas, ha siglato un accordo con la National Organization for Military Production (NOMP) egiziana per la creazione di una NewCo paritetica al 50% volta alla produzione vendita in Egitto di componenti e sistemi per la conversione a metano del parco circolante. L’obiettivo della joint venture con l’Ente controllato dal l Ministero della Produzione Militare è effettuare almeno 100.000 conversioni all’anno, oltre a sviluppare nuovi programmi delayed OEM (KM0) e al lancio di iniziative dedicate per il segmento Heavy Duty,tra cui lo studio di un motore monofuel. Questa nuova intesa, che arriva in scia ai precedenti accordi stretti dal Gruppo con EGAS (Egyptian Natural Gas Holding Company), Gastec (Egyptian International ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo, leader mondiale nei sistemi e componenti per le auto a gas, hato un accordo con la National Organization for Military Production (NOMP) egiziana per la creazione di una NewCo paritetica al 50% volta alla produzione vendita indi componenti e sistemi per la conversione a metano del parco circolante. L’obiettivo della joint venture con l’Ente controllato dal l Ministero della Produzione Militare è effettuare almeno 100.000 conversioni all’anno, oltre anuovi programmi delayed OEM (KM0) e al lancio di iniziative dedicate per il segmento Heavy Duty,tra cui lo studio di un motore monofuel. Questa nuova intesa, che arriva in scia ai precedenti accordi stretti dal Gruppo con EGAS (Egyptian Natural Gas Holding Company), Gastec (Egyptian International ...

(Teleborsa) – Il Gruppo Landi Renzo, leader mondiale nei sistemi e componenti per le auto a gas, ha siglato un accordo con la National Organization for Military Production (NOMP) egiziana ...

