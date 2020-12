Il governo è immune, Conte no. La versione di Diamanti (YouTrend) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Il vero dato politico? Conte ha perso la sua immunità. Non è più blindato come prima”. Non saranno il Mes e i fondi europei a terremotare il governo, spiega Giovanni Diamanti, politologo e saggista, co-fondatore di YouTrend. “Qui si è aperta una nuova fase politica”. Diamanti, che fase? C’è un riassetto di fondo dei rapporti di forza fra i partiti della maggioranza e il presidente del Consiglio, è tutto più precario. Fino a primavera inoltrata Conte ha goduto di un gradimento altissimo, e così il suo governo. Oggi rimane alto, ma ben al di sotto, intorno al 50%. Non è più intoccabile. Non sarà che Pd e M5S si sono resi conto che possono farne a meno? Era inevitabile che si arrivasse a questa presa di coscienza. In una situazione di stallo, con un tripolarismo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Il vero dato politico?ha perso la sua immunità. Non è più blindato come prima”. Non saranno il Mes e i fondi europei a terremotare il, spiega Giovanni, politologo e saggista, co-fondatore di. “Qui si è aperta una nuova fase politica”., che fase? C’è un riassetto di fondo dei rapporti di forza fra i partiti della maggioranza e il presidente del Consiglio, è tutto più precario. Fino a primavera inoltrataha goduto di un gradimento altissimo, e così il suo. Oggi rimane alto, ma ben al di sotto, intorno al 50%. Non è più intoccabile. Non sarà che Pd e M5S si sono resi conto che possono farne a meno? Era inevitabile che si arrivasse a questa presa di coscienza. In una situazione di stallo, con un tripolarismo ...

