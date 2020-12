GFVIP, Dayane Mello rischio eliminazione: cosa ha fatto la modella? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo alcune esitazioni Dayane Mello ha accettato di rimanere nella casa del Grande Fratello Vip, i dubbi che aveva legati alla distanza dalla figlia Sofia sono stati sciolti dalle rassicurazioni dell’ex suocera. La nonna paterna della bambina ha garantito alla modella brasiliana che la piccola sta bene e che desidera la sua vittoria. A sorpresa di tutti, ma soprattutto della sua amica Adua Del Vesco, Dayane resterà nella casa, salvo televoto ed eliminazione, fino a febbraio. Uscita Elisabetta Gregoraci, Dayane mira a diventare tra le protagoniste del reality in corso provando a conquistare il pubblico con la sua sincerità molte volte scomoda. In queste ore la modella brasiliana dal passato tormentato, si è resa protagonista di un episodio increscioso notato ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo alcune esitazioniha accettato di rimanere nella casa del Grande Fratello Vip, i dubbi che aveva legati alla distanza dalla figlia Sofia sono stati sciolti dalle rassicurazioni dell’ex suocera. La nonna paterna della bambina ha garantito allabrasiliana che la piccola sta bene e che desidera la sua vittoria. A sorpresa di tutti, ma soprattutto della sua amica Adua Del Vesco,resterà nella casa, salvo televoto ed, fino a febbraio. Uscita Elisabetta Gregoraci,mira a diventare tra le protagoniste del reality in corso provando a conquistare il pubblico con la sua sincerità molte volte scomoda. In queste ore labrasiliana dal passato tormentato, si è resa protagonista di un episodio increscioso notato ...

GrandeFratello : Questa sera non mancheranno le emozioni. In particolare, Dayane riceverà una magnifica sorpresa dal Brasile ??… - GrandeFratello : ... colpo di scena! Dayane ha deciso di rimanere nella Casa di #GFVIP! ?? - GrandeFratello : I VIP ci erano quasi cascati... Dayane in realtà LA PREFERITA! #GFVIP - _heysestra : Arrivare a creare account fake per scrivere queste cose su Tommaso, facendo finta di essere fans di Dayane e Rosali… - pamela_cassibba : E POI SE TUTTA L’ITALIA AMASSE TOMMASO AVREBBE VINTO LUI PERCHÉ I BRASILIANI SONO POCHISSIMI IN CONFRONTO A NOI ITA… -