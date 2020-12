Gf Vip, Selvaggia Roma ha mentito? Francesco Chiofalo la sbugiarda: “Tutto falso” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Da quando ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma non smette di far parlare di sé. La nuova concorrente sta cercando di farsi conoscere dal pubblico e proprio nel corso dell’ultima puntata ha voluto parlare del suo rapporto difficile con il padre. L’influencer ha raccontato di come il suo papà sia sempre stato poco presente nella sua vita, fino a quando non si è allontanato definitivamente da lei. Un capitolo molto delicato della vita di Selvaggia, che ha fatto emozionare tutti i presenti in studio. Eppure, nelle ultime ore, il suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo, è voluto intervenire sui suoi social per sbugiardare quanto detto dalla Roma. Ecco cosa ha dichiarato il ragazzo. “Selvaggia ha mentito”: ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Da quando ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip,non smette di far parlare di sé. La nuova concorrente sta cercando di farsi conoscere dal pubblico e proprio nel corso dell’ultima puntata ha voluto parlare del suo rapporto difficile con il padre. L’influencer ha raccontato di come il suo papà sia sempre stato poco presente nella sua vita, fino a quando non si è allontanato definitivamente da lei. Un capitolo molto delicato della vita di, che ha fatto emozionare tutti i presenti in studio. Eppure, nelle ultime ore, il suo ex fidanzato,, è voluto intervenire sui suoi social perre quanto detto dalla. Ecco cosa ha dichiarato il ragazzo. “ha”: ...

