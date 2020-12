Forlì | ricoverato per un tumore si laurea in ospedale | «Ringrazio tutto il personale sanitario»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) «Non pensavo di discutere la tesi in, anche perché i tempi di degenza inizialmente previsti erano diversi», così Lorenzo, 24 anni, che si èto in Giurisprudenza dal letto dell’“Morgagni – Pierantoni” di, dove eraper l’asportazione di unal femore. Il giovane ha studiato in reparto anche grazie all’aiuto dei medici e dello staffche ha messo a disposizione per lui stanze in cui prepararsi. Un messaggio di speranza, una storia positiva in un periodo difficile. Lorenzo non si è lasciato abbattere dalle difficoltà: la sua tesi è dedicata alla madre scomparsa circa due anni fa. leggi anche l’articolo —> Napoli, bimba di 6 mesi salvata dalla Sma con il farmaco più costoso al mondo «Sono stato ...