Fedez e Chiara Ferragni messi in copertina: ma il padre non è d’accordo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I “Ferragnez” sono stati eletti da “Vanity Fair” come personaggi più influenti del 2020. La reazione del suocero è stata strana View this post on Instagram A post shared by Fedez (@Fedez) Fedez e Chiara Ferragni sono tra i 20 personaggi italiani scelti da “Vanity Fair” come i più influenti del 2020. La scelta di dedicare la copertina del prestigioso magazine alla coppia più seguita di Instagram è stata del direttore Simone Marchetti. Il direttore stesso in merito scrive un’editoriale : “abbiamo scelto di dedicare alla coppia la nostra cover per svariati motivi: l’influenza che esercitano, la capacità di utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione, la conoscenza politica e civile che stanno sviluppando“. Le iniziative benefiche di ... Leggi su kronic (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I “Ferragnez” sono stati eletti da “Vanity Fair” come personaggi più influenti del 2020. La reazione del suocero è stata strana View this post on Instagram A post shared by(@sono tra i 20 personaggi italiani scelti da “Vanity Fair” come i più influenti del 2020. La scelta di dedicare ladel prestigioso magazine alla coppia più seguita di Instagram è stata del direttore Simone Marchetti. Il direttore stesso in merito scrive un’editoriale : “abbiamo scelto di dedicare alla coppia la nostra cover per svariati motivi: l’influenza che esercitano, la capacità di utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione, la conoscenza politica e civile che stanno sviluppando“. Le iniziative benefiche di ...

