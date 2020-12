F1: Binotto, Leclerc può essere un chiaro leader (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA, 09 DIC - Mattia Binotto confida che Charles Leclerc possa diventare un "chiaro leader" per la Ferrari in Formula 1, come lo era Michael Schumacher, convinto che ci siano somiglianze tra i due ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA, 09 DIC - Mattiaconfida che Charlespossa diventare un "" per la Ferrari in Formula 1, come lo era Michael Schumacher, convinto che ci siano somiglianze tra i due ...

CarloTramelli : RT @RaiSport: ?? #Binotto: '#Leclerc può essere un chiaro leader' Il Team principal #Ferrari nel monegasco vede somiglianze con #Schumacher… - RaiSport : ?? #Binotto: '#Leclerc può essere un chiaro leader' Il Team principal #Ferrari nel monegasco vede somiglianze con… - sportface2016 : #Ferrari | #Binotto: '#Leclerc è un leader, un po' come #Schumacher' - FareAlla : Binotto: 'Leclerc può essere un chiaro leader, come fu Schumi' - Fuori_Pista : RT @nicola_cobucci: Mattia Binotto è fiducioso che Charles Leclerc possa diventare un leader per la Ferrari come lo era Michael Schumacher,… -