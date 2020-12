Cristina Parodi allarga la famiglia: “Arrivata in un momento difficile” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Per Cristina Parodi arriva una nuova felicità! Finalmente la sua famiglia inizia ad allagarsi, e a ricevere un nuovo bellissimo ospite. La conduttrice è molto attiva sui social, e pubblica spesso scatti risalenti alla sua professione e alla sua quotidianità. In questo modo, la Parodi attira molto l’attenzione dei suoi numerosissimi followers che la seguono L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Perarriva una nuova felicità! Finalmente la suainizia ad allagarsi, e a ricevere un nuovo bellissimo ospite. La conduttrice è molto attiva sui social, e pubblica spesso scatti risalenti alla sua professione e alla sua quotidianità. In questo modo, laattira molto l’attenzione dei suoi numerosissimi followers che la seguono L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

AkyMela : @nicmad84 Certo, non è un obbligo. Ma se non lo fai, rischi di non lavorare. Quindi di morir di fame. Bravo marito di Cristina Parodi! - AkyMela : @EuroMasochismo Quindi, ipocrita, non ti obbligo a vaccinarti, però se non lo fai non puoi più fare alcunché. Bravo… - AkyMela : @strange_days_82 @AlbertoBagnai Forbito, documentato, ironico e tagliente. Mentre Bagniai parlava, argomentava, spe… - _Alessio_88 : Cristina Parodi che va verso la telecamera che Matano levate - Alessia38014305 : @cristina_parodi ciao Cristina ti voglio bene -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Parodi Cristina Parodi e Giorgio Gori, la verità dopo mesi: “Lui tornava a casa con…” MeteoWeek Cristina Parodi allarga la famiglia: “Arrivata in un momento difficile”

Per Cristina Parodi arriva una nuova felicità! Finalmente la sua famiglia inizia ad allagarsi, e a ricevere un nuovo bellissimo ospite. La conduttrice è molto attiva sui social, e pubblica spesso ...

Dalla Santarelli alla Parodi, ecco come festeggeranno il Natale i vip

Non sarà il solito Natale nemmeno per i vip. Niente viaggi esotici, panettone sulla spiaggia e feste luccicanti in paradisi terrestri. Non ci saranno nemmeno mega pranzi e cene con amici, parenti e ch ...

Per Cristina Parodi arriva una nuova felicità! Finalmente la sua famiglia inizia ad allagarsi, e a ricevere un nuovo bellissimo ospite. La conduttrice è molto attiva sui social, e pubblica spesso ...Non sarà il solito Natale nemmeno per i vip. Niente viaggi esotici, panettone sulla spiaggia e feste luccicanti in paradisi terrestri. Non ci saranno nemmeno mega pranzi e cene con amici, parenti e ch ...