Covid, spostamenti tra Regioni e Comuni sotto Natale: cambierà qualcosa? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il divieto di spostamento tra Regioni e Comuni previsto dal DPCM del Governo per scongiurare la diffusione del Covid sotto le feste, potrebbe cambiare. Si è discusso a lungo e si continua a chiacchiera sulla decisione del Governo di vietare gli spostamenti tra le Regioni e i Comuni sotto le feste di Natale. Molti italiani non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il divieto di spostamento traprevisto dal DPCM del Governo per scongiurare la diffusione delle feste, potrebbe cambiare. Si è discusso a lungo e si continua a chiacchiera sulla decisione del Governo di vietare glitra lee ile feste di. Molti italiani non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Spostatamenti tra Comuni per Natale: nessuna deroga, rimane il divieto imposto dal governo - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto spostamenti. Natale e Capodanno saranno 'bl… - ItalyMFA : ??#COVID_19 | SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO ??Informazioni aggiornate ?? - emergency_live : Covid, Speranza: “No a deroghe per spostamenti tra i Comuni, le norme restano queste” - CinqueColonne : Per questo Natale 2020 gli spostamenti, in questo periodo di Covid, potranno avvenire soltanto con l'utilizzo dell'… -