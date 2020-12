Coronavirus, Germania: record di morti, 568 in 24 ore (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Germania ha registrato 568 morti tra i pazienti affetti da Coronavirus nelle ultime 24 ore, un record dall'inizio della pandemia. Secondo il Robert Koch Institute il totale dei decessi è pari a 20. Leggi su askanews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Laha registrato 568tra i pazienti affetti danelle ultime 24 ore, undall'inizio della pandemia. Secondo il Robert Koch Institute il totale dei decessi è pari a 20.

