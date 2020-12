Conte: "Riforma del Mes migliorata grazie a Italia" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Com’è noto la Riforma del Mes Conteneva il backstop che è obiettivo cardine per il nostro Paese. grazie al contributo Italiano l’Eurogruppo ha trovato un’intesa per introdurlo con due anni di anticipo”. Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo nell’aula di Montecitorio in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Sulla Riforma del Mes “resta la responsabilità delle Camere sulla ratifica” del trattato. Ma “per cambiare l’Ue è decisivo ben altro percorso. L’Italia si farà promotrice di una proposta innovatrice per integrare il nuovo Mes nell’intera architettura europea. Il modello a cui ispirarsi lo abbiamo già adottato, è il Next Geeneration Eu”. Il premier ha quindi auspicato che il Next Generation “possa diventare strutturale”. Riguardo ai tempi, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Com’è noto ladel Mesneva il backstop che è obiettivo cardine per il nostro Paese.al contributono l’Eurogruppo ha trovato un’intesa per introdurlo con due anni di anticipo”. Così il premier Giuseppe, intervenendo nell’aula di Montecitorio in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Sulladel Mes “resta la responsabilità delle Camere sulla ratifica” del trattato. Ma “per cambiare l’Ue è decisivo ben altro percorso. L’si farà promotrice di una proposta innovatrice per integrare il nuovo Mes nell’intera architettura europea. Il modello a cui ispirarsi lo abbiamo già adottato, è il Next Geeneration Eu”. Il premier ha quindi auspicato che il Next Generation “possa diventare strutturale”. Riguardo ai tempi, ...

