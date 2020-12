Chelsea, Lampard dovrà fare a meno di Ziyech e Hudson-Odoi per almeno due settimane (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Frank Lampard in conferenza dopo il Krasnodar ha speso delle parole sulle condizioni di Ziyech e Hudson Odoi:“Entrambi i giocatori mancheranno per due settimane, ieri hanno fatto dei test che mostrano il possibile rientro in quel lasso di tempo, quindi penso sia positivo, specialmente per Hakim (Ziyech ndr).Per quanto riguarda Callum (Hudson-Odoi ndr), non sappiamo cosa aspettarci perchè è stato un infortunio riscontrato nell’allenamento di due giorni fa”. Foto: Twitter personale Hudson-Odoi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Frankin conferenza dopo il Krasnodar ha speso delle parole sulle condizioni di:“Entrambi i giocatori mancheranno per due, ieri hanno fatto dei test che mostrano il possibile rientro in quel lasso di tempo, quindi penso sia positivo, specialmente per Hakim (ndr).Per quanto riguarda Callum (ndr), non sappiamo cosa aspettarci perchè è stato un infortunio riscontrato nell’allenamento di due giorni fa”. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

