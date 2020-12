Brescia, assolto uomo che uccise la moglie: per i giudici è “incapace d’intendere e di volere” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Considerato incapace d’intendere e di volere a causa di un totale vizio di mente che l’avvocato della difesa aveva definito come “un delirio di gelosia“. E quindi assolto dall’accusa di aver assassinato la moglie perché appunto non imputabile. È una sentenza che farà discutere quella emessa dalla corte d’Assise di Brescia. I giudici hanno chiuso con l’assoluzione il processo a carico di Antonio Gozzini, un uomo che il 4 ottobre 2019 uccise la moglie Cristina Maioli, insegnante di scuola superiore. Ex assistente tecnico scolastico, in cura per depressione, l’uomo stordì la moglie nel sonno con un colpo di mattarello in testa e poi l’aveva accoltellata alla gola. Il cadavere della donna è stato poi vegliato per ore dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Considerato incapacee di volere a causa di un totale vizio di mente che l’avvocato della difesa aveva definito come “un delirio di gelosia“. E quindidall’accusa di aver assassinato laperché appunto non imputabile. È una sentenza che farà discutere quella emessa dalla corte d’Assise di. Ihanno chiuso con l’assoluzione il processo a carico di Antonio Gozzini, unche il 4 ottobre 2019laCristina Maioli, insegnante di scuola superiore. Ex assistente tecnico scolastico, in cura per depressione, l’stordì lanel sonno con un colpo di mattarello in testa e poi l’aveva accoltellata alla gola. Il cadavere della donna è stato poi vegliato per ore dal ...

