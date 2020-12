Bollettino meteo FVG aggiornato al 9 mattina

Leggi su udine20

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nelle ultime 12 ore sulla regione sono state osservate piogge da moderate ad abbondanti sulla pianura pordenonese (10-20 mm), ancora intense sulla pianura orientale e Isontino (20-50 mm) e fino a 70 mm sul Carso. Sulle Prealpi Carniche e Giulie, sui versanti esposti alla pianura dove non è nevicato fino a 600-800 m di quota, sono stati registrati da 20 a 60 mm di pioggia, mentre nelle zone interne c’è stata per lo più neve a partire dai 300- 400 m di quota. Le nevicate sono state più abbondanti sul Tarvisiano, dove si registrano fino a 50 cm di neve fresca sia nel fondovalle che in quota, sulle altre zone in quota sono caduti, da ieri sera, da 20 a 40 cm di nuova neve. Soffia Bora moderata in pianura, più sostenuta sulla costa, con raffiche fino a 70 km orari a Trieste; vento moderato da nord-est anche in quota, 30-40 km orari.EVOLUZIONEFino alle ore centrali di oggi sono previste ...