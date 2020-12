Berlusconi videochiama i Ferragnez e si complimenta con loro per l'Ambrogino d'oro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Mi sono complimentato con la dottoressa Chiara Ferragni e con Federico “Fedez” Lucia per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano, la mia città”: lo ha scritto Silvio Berlusconi sui suoi profili social, aggiungendo una foto della videochiamata tra lui e i Ferragnez. ?È motivo di orgoglio - ha aggiunto - sapere che sia andato a due ragazzi, due trentenni di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid. Bravi!”. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Mi sonoto con la dottoressa Chiara Ferragni e con Federico “Fedez” Lucia per l’d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano, la mia città”: lo ha scritto Silviosui suoi profili social, aggiungendo una foto dellata tra lui e i. ?È motivo di orgoglio - ha aggiunto - sapere che sia andato a due ragazzi, due trentenni di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid. Bravi!”.

