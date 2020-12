Barcellona Juventus, Buffon: “Vittoria importante. Tra 2 mesi la vera Juve” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Barcellona Juventus – Gigi Buffon non più giovanissimo ha dimostrato di poter dire ancora la sua ieri, nella splendida vittoria contro il Barcellona. Si perchè mantenere la porta inviolata contro Messi non è da tutti. Ieri il portierone della Juventus ha fatto tante parate importanti e precise e a fine partita, ha dimostrato tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Jtv. Ecco le sue parole. Barcellona Juventus, le parole di Buffon VITTORIA A Barcellona – “Tre a zero sicuramente, non penso sia capitato a tantissimi giocatori negli ultimi 20 anni. Una partita molto importante per noi, ci regala tanto entusiasmo, tanta convinzione. Quando inizia un percorso nuovo è fatto di alti e bassi. Quando riesci a sigillare gare ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 9 dicembre 2020)– Giginon più giovanissimo ha dimostrato di poter dire ancora la sua ieri, nella splendida vittoria contro il. Si perchè mantenere la porta inviolata contro Messi non è da tutti. Ieri il portierone dellaha fatto tante parate importanti e precise e a fine partita, ha dimostrato tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Jtv. Ecco le sue parole., le parole diVITTORIA A– “Tre a zero sicuramente, non penso sia capitato a tantissimi giocatori negli ultimi 20 anni. Una partita moltoper noi, ci regala tanto entusiasmo, tanta convinzione. Quando inizia un percorso nuovo è fatto di alti e bassi. Quando riesci a sigillare gare ...

OptaPaolo : 1 - La #Juventus è la prima squadra italiana nella storia a segnare tre gol al Barcellona in trasferta in competizi… - juventusfc : Qualcosa ci dice che avete una gran voglia di vedere gli highlights di #BarçaJuve ?????? Allora, tutti su @JuventusTV!… - juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - Bresingar10 : @LKinoshi Kino sono circa 14 ore che aspetto “antijuventini dopo Barcellona-Juventus - CaveloX9 : Prendere e godetene tutti, semplicemente #REPICE Barcellona-Juventus 0-3 • The Movie ITA (08/12/2020) -