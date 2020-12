Ajax Atalanta 0-0 LIVE: partiti! E’ iniziata adesso la gara (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alla Johan Cruijff Arena, il match valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/2021 tra Ajax e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Johan Cruijff Arena”, Ajax e Atalanta si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Ajax Atalanta 0-0 MOVIOLA 1?: partiti! E’ iniziata Ajax-Atalanta. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Ajax Atalanta 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Labyad, Klaassen; Brobbey, Tadi?, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alla Johan Cruijff Arena, il match valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Johan Cruijff Arena”,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1?:E’. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Labyad, Klaassen; Brobbey, Tadi?, ...

Eurosport_IT : La favola è finita? ?? #Atalanta | #Gasperini | #PapuGomez - KunGrax : RT @macho_morandi: Europa league con Arsenal Tottenham Utd Leicester Real/inter Ajax/Atalanta Atletico? E qualcuno e’ arrivato in fina… - Agenzia_Ansa : #ChampionsLeague: in campo #AjaxAtalanta #ANSA - OrizOrizzonte : @stefymigliori @gilardisil @VinnieVegaPF @ilconterosso1 @ImKo86 @il_laocoonte @CarlaLeoni2 @maxlooking… - battito_inter : RT @TommasoTurci: L’Ajax si affida ad un 2002 con appena 69 minuti in campionato per la partita più importante della stagione. Brian #Brobb… -