Ses***? Quello sono io Clamoroso Malgioglio | come zittisce Fulvio Abbate | battuta spinta

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 dicembre 2020) E' ancora Cristianoil protagonista vero di questa edizione del Grande Fratello Vip. L'ultima conferma? Arriva direttamente nel corso della diretta di Alfonso Signorini su Canale 5 di lunedì 7 ottobre. Malgy infatti canta. Ride. Dà consigli. Non imita nessuno: è lui il personaggio più imitato.sempre. O quasi. E quando Pupo dallo studio gli fa i complimenti per la carriera formidabile, lui sorride. “Devi scrivere banana al cioccolato”, si lancia in un consiglio Pupo. “Quelle sempre, amore”, risponde Malgy. Che mette in riga anche, anche quest'ultimo in studio: “Inutile che dici a Selvaggia Roma che è la più sessuata.io”, conclude tranchant e spiazzante