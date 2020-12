Royal tour in treno: i marshmallow di William e Kate (Di martedì 8 dicembre 2020) È arrivato alla tappa di Cardiff il viaggio sul Royal Train di Kate Middleton e del principe William. Nella capitale del Galles i duchi di Cambridge sono stati accolti con marshmallow rosolati sul fuoco. Al castello, chi ha visto The Crown lo ricorderà come il luogo dell’investitura a Principe di Galles del primogenito della regina, William e Kate sono stati accolti dagli studenti dell’Università. Leggi su vanityfair (Di martedì 8 dicembre 2020) È arrivato alla tappa di Cardiff il viaggio sul Royal Train di Kate Middleton e del principe William. Nella capitale del Galles i duchi di Cambridge sono stati accolti con marshmallow rosolati sul fuoco. Al castello, chi ha visto The Crown lo ricorderà come il luogo dell’investitura a Principe di Galles del primogenito della regina, William e Kate sono stati accolti dagli studenti dell’Università.

