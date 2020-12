Maltempo e viabilità, la situazione aggiornata di martedì 8 dicembre (Di martedì 8 dicembre 2020) Sono riprese le precipitazioni a fasi anche intense su tutto il territorio provinciale con quota neve irregolare, mediamente a partire dai 500-800 metri nella mattinata di martedì 8 dicembre. In ... Leggi su trentotoday (Di martedì 8 dicembre 2020) Sono riprese le precipitazioni a fasi anche intense su tutto il territorio provinciale con quota neve irregolare, mediamente a partire dai 500-800 metri nella mattinata di. In ...

poliziadistato : Proseguono le attività di soccorso e viabilità nelle zone del modenese colpite dal #maltempo e da esondazione dei f… - DPCgov : Unità di crisi #maltempo ore 20. Monitoraggio dei corsi d'acqua e grande impegno del sistema di #protezionecivile p… - sbonaccini : ??#MALTEMPO, sigillata falla del PANARO (Mo). Oltre 350 volontari già al lavoro per pulizia e ripristino case e stra… - mauriziosantin : RT @sbonaccini: ??#MALTEMPO, sigillata falla del PANARO (Mo). Oltre 350 volontari già al lavoro per pulizia e ripristino case e strade a #No… - phibylydia : RT @sbonaccini: ??#MALTEMPO, sigillata falla del PANARO (Mo). Oltre 350 volontari già al lavoro per pulizia e ripristino case e strade a #No… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo viabilità Unioncamere, giro Italia imprenditrici Yahoo Notizie