LIVE – Cremonese-Brescia 1-1, recupero Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di martedì 8 dicembre 2020) La DIRETTA LIVE di Cremonese-Brescia, recupero della quinta giornata di Serie B 2020/2021. Tutto pronto allo stadio Zini per questo atteso derby lombardo tra due squadre in crisi di risultati e alla disperata ricerca di un’identità. Calcio d’inizio fissato alle ore 15 di martedì 8 dicembre, chi riuscirà ad avere la meglio nella sfida riprogrammata a causa dell’emergenza coronavirus? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI Cremonese: Alfonso; Bianchetti, Fiordaliso, Terranova, Valeri; Valzania, Castagnetti, Pinato; Buonaiuto; Strizzolo, Ciofani. Brescia: Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Verzeni; Jagiello, van de Looi, Dessena; Spalek; Ayé, ... Leggi su sportface (Di martedì 8 dicembre 2020) Ladidella quinta giornata di. Tutto pronto allo stadio Zini per questo atteso derby lombardo tra due squadre in crisi di risultati e alla disperata ricerca di un’identità. Calcio d’inizio fissato alle ore 15 di martedì 8 dicembre, chi riuscirà ad avere la meglio nella sfida riprogrammata a causa dell’emergenza coronavirus? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Alfonso; Bianchetti, Fiordaliso, Terranova, Valeri; Valzania, Castagnetti, Pinato; Buonaiuto; Strizzolo, Ciofani.: Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Verzeni; Jagiello, van de Looi, Dessena; Spalek; Ayé, ...

