Imprenditore torinese si toglie la vita gettandosi nel Tevere: l’amico si tuffa lui per salvarlo (Di martedì 8 dicembre 2020) Imprenditore torinese si toglie la vita gettandosi nel Tevere. Un Imprenditore torinese si getta nel Tevere per togliersi la vita. l’amico si tuffa anche lui per cercare di salvarlo. I due uomini sono stati entrambi recuperati all’altezza di ponte Fabricio grazie al lavoro della squadra dei fluviali dei pompieri e della squadra dei fluviali della polizia di Stato, ma per l’Imprenditore, 53 anni, non c’è stato niente da fare. L’Imprenditore torinese Paolo Piccardo, stando a quanto riporta l’Ansa, si è tolto la vita lanciandosi nel fiume Tevere. Un suo amico ha tentato ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 8 dicembre 2020)silanel. Unsi getta nelperrsi lasianche lui per cercare di. I due uomini sono stati entrambi recuperati all’altezza di ponte Fabricio grazie al lavoro della squadra dei fluviali dei pompieri e della squadra dei fluviali della polizia di Stato, ma per l’, 53 anni, non c’è stato niente da fare. L’Paolo Piccardo, stando a quanto riporta l’Ansa, si è tolto lalanciandosi nel fiume. Un suo amico ha tentato ...

mummy53690440 : Tragedia a Roma: imprenditore torinese si getta nel Tevere, l'amico prova a salvarlo - Spenk78 : RT @NinaRicci_us: Un imprenditore torinese si è suicidato gettandosi nel Tevere. Non è morto di Covid, non è un numero da aggiungere alla l… - Texasexpatriate : RT @NinaRicci_us: Un imprenditore torinese si è suicidato gettandosi nel Tevere. Non è morto di Covid, non è un numero da aggiungere alla l… - infoitinterno : Imprenditore torinese si suicida a Roma gettandosi nel Tevere, inutile il tentativo di salvarlo di un suo amico - infoitinterno : Tragedia a Roma: imprenditore torinese si getta nel Tevere, l'amico prova a salvarlo -