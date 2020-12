Il “golpe Borghese” non poteva riuscire (Di martedì 8 dicembre 2020) La storia del tentato colpo di stato di estrema destra che avvenne la notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970, e cosa abbiamo scoperto in questi cinquant'anni Leggi su ilpost (Di martedì 8 dicembre 2020) La storia del tentato colpo di stato di estrema destra che avvenne la notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970, e cosa abbiamo scoperto in questi cinquant'anni

Agenzia_Ansa : Cinquanta anni fa, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, ci fu un pericoloso e in parte ancora oggi oscuro tentativ… - ilpost : Il “golpe Borghese” non poteva riuscire - StevenForti : 50 anni fa: il golpe Borghese... - AleSalvi12 : RT @RaiStoria: A 50 anni dal tentato Golpe Borghese, nella notte tra 7 e #8dicembre 1970 molti sono ancora gli interrogativi irrisolti sul… - GM_Z_6 : RT @ilpost: Il “golpe Borghese” non poteva riuscire -