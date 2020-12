GhostWire Tokyo: sarà esclusiva temporale PC e PS5 per un anno (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo Project Athia arriva la stessa notizia anche per GhostWire Tokyo, il titolo di Bethesda sarà esclusiva temporale PC e PS5 per un solo anno Quella che fino a qualche tempo fa eravamo abituati a chiamare “next-gen” è finalmente tra noi da quasi un mese a partire dal rilascio delle macchine della casa di Redmond. Nel caso della generazione di console appena conclusa, è palese che l’ago della bilancia, in termini di vendite di PS4 e Xbox One, siano state le esclusive a muoverlo. La linea di Sony sembra essere, in questo, la stessa anche per la nuova generazione. PlayStation 5 è stata presentata come una piattaforma capace di attrarre di esclusive di prim’ordine da parte di studi third-party. Basti pensare al caso di Deathloop, di Godfall e di Project Athia, nuova scommessa di ... Leggi su tuttotek (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo Project Athia arriva la stessa notizia anche per, il titolo di BethesdaPC e PS5 per un soloQuella che fino a qualche tempo fa eravamo abituati a chiamare “next-gen” è finalmente tra noi da quasi un mese a partire dal rilascio delle macchine della casa di Redmond. Nel caso della generazione di console appena conclusa, è palese che l’ago della bilancia, in termini di vendite di PS4 e Xbox One, siano state le esclusive a muoverlo. La linea di Sony sembra essere, in questo, la stessa anche per la nuova generazione. PlayStation 5 è stata presentata come una piattaforma capace di attrarre di esclusive di prim’ordine da parte di studi third-party. Basti pensare al caso di Deathloop, di Godfall e di Project Athia, nuova scommessa di ...

