Elisabetta Gregoraci: racconta tutta la verità sui suoi ex e smaschera Mino Magli (Di martedì 8 dicembre 2020) Avrà tempo di vedere tutto quello che di lei si è detto in tv, di tutto lo spazio che si è dato ai suoi ex fidanzati nei programmi Mediaset. Passerà molto tempo a farlo Elisabetta Gregoraci visto che grazie a lei, sono state tante le persone ad arrivare alla luce della ribalta. E già nella diretta del Grande Fratello VIP 5 di ieri 7 dicembre 2020, ha iniziato a smascherare qualcuno che in questi due mesi è andato in giro a raccontarne di ogni. L'ormai ex concorrente del Grande Fratello VIP 5 no ha confermato la sua storia con Stefano Coletti, forse perchè si tratta di una relazione ancora non sbocciata. Ha invece speso delle belle parole per Bettuzzi, l'ex fidanzato che abbiamo visto un paio di mesi fa nei salotti di Barbara d'Urso. Chi invece proprio non tollera e smentisce senza neppure sapere cosa ...

