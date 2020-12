Cashback al via da oggi, ma la App IO è ancora intasata. Il Codacons: 'Un flop totale' (Di martedì 8 dicembre 2020) Cashback di Stato al via a partire da oggi, ma la App IO è ancora intasata e in molti casi non permette di registrare le proprie carte: dopo che l'iscrizione è filata liscia durante la notte, nelle ... Leggi su leggo (Di martedì 8 dicembre 2020)di Stato al via a partire da, ma la App IO èe in molti casi non permette di registrare le proprie carte: dopo che l'iscrizione è filata liscia durante la notte, nelle ...

ShooterHatesYou : Cashback di Stato: esplode l’App IO - RaiNews : 'Una situazione gravissima perché era ampiamente prevedibile l'accesso in massa al servizio', denuncia l'associazio… - SkyTG24 : Cashback al via, ma l'app IO continua a bloccarsi: nuovi problemi di caricamento - CasaDigitale : RT @SmartNationIT: #Cashback o #crashback? Al via l'agevolazione sugli #acquisti #cashless ma @IOitaliait non funziona come dovrebbe. https… - SmartNationIT : #Cashback o #crashback? Al via l'agevolazione sugli #acquisti #cashless ma @IOitaliait non funziona come dovrebbe. -