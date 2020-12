Barbara D’Urso confessa un desiderio “piccante” | “Ho voglia di…”

Leggi su viagginews

(Di martedì 8 dicembre 2020) In un post su Instagramannuncia a tutti i suoi fan e follower che ha deciso di cedere a una golosissima tentazione. Una volta tantomette da parte cronache nere e rosa, gossip e indiscrezioni dal jet set per concedersi una sana pausa mangereccia. Eccola rilassatissima in tenuta “domestica” mentre, davanti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com