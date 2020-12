Ascolti Tv 7 dicembre 2020, tornano Greggio e Iacchetti e Striscia batte Amadeus (Di martedì 8 dicembre 2020) Su TV8 Guess my Age 668.000 (2,4%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 497.000 (1,8%). Nel Preserale su Canale 5 Caduta Libera 4.656.000 (21,2%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi 696.000 (3,4%). ... Leggi su leggo (Di martedì 8 dicembre 2020) Su TV8 Guess my Age 668.000 (2,4%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 497.000 (1,8%). Nel Preserale su Canale 5 Caduta Libera 4.656.000 (21,2%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi 696.000 (3,4%). ...

RaiNews : Sarà ricordata come la Prima senz'opera ma con uno spettacolo kolossal #ARivederLeStelle #PrimaScala @RaiPlay - blogtivvu : Ascolti TV 7 dicembre, record stagionale per il #GFVip: dati auditel - DANI56 : RT @RaiNews: Sarà ricordata come la Prima senz'opera ma con uno spettacolo kolossal #ARivederLeStelle #PrimaScala @RaiPlay - Scaccabaro : RT @RaiNews: Sarà ricordata come la Prima senz'opera ma con uno spettacolo kolossal #ARivederLeStelle #PrimaScala @RaiPlay - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Vite in fuga, Grande Fratello Vip, Report | Dati Auditel 7 dicembre 2020 -