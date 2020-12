Accoltellato e ucciso, assassino confessa (Di martedì 8 dicembre 2020) ANCONA, 08 DIC - Ha ammesso tutto Mattia Rossetti, il 26enne di Ancona arrestato per omicidio volontario per la morte di Michele Martedì, suo coetaneo ed ex compagno di scuola, preso a coltellate oggi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 8 dicembre 2020) ANCONA, 08 DIC - Ha ammesso tutto Mattia Rossetti, il 26enne di Ancona arrestato per omicidio volontario per la morte di Michele Martedì, suo coetaneo ed ex compagno di scuola, preso a coltellate oggi ...

(ANSA) – ANCONA, 08 DIC – Ha ammesso tutto Mattia Rossetti, il 26enne di Ancona arrestato per omicidio volontario per la morte di Michele Martedì, suo coetaneo ed ex compagno di scuola, preso a coltel ...

(ANSA) – ANCONA, 08 DIC – Ha ammesso tutto Mattia Rossetti, il 26enne di Ancona arrestato per omicidio volontario per la morte di Michele Martedì, suo coetaneo ed ex compagno di scuola, preso a coltel ...Erano amici da una vita e si erano frequentati per anni Mattia Rossetti e Michele Martedì, il killer e la vittima dell’efferato omicidio che ...