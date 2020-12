Stefano D’Orazio, la toccante lettera della “sua” Silvia: “Ciao papà” (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Ciao Ste’, m’hai sempre fatto dei bei regali per il compleanno, ma a ‘sto giro non l’ho proprio apprezzato. Non voglio discutere, perché a te le discussioni non sono mai piaciute, però te lo volevo dire. Mi sono detta, ‘mo’ torna a casa sicuro domenica, magari viene direttamente a casa mia e mi fa una sorpresa’”. Inizia così la toccante lettera d’addio che Silvia Di Stefano ha scritto sui social per la scomparsa di Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh morto lo scorso 6 novembre a causa del Covid. Cantante e attrice, Silvia è la figlia di Lena Biolcati, ex compagna di D’Orazio negli anni Ottanta: all’epoca lei era solo una bambina ma nel corso del tempo ha instaurato con lui un fortissimo legame, tanto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020)Ste’, m’hai sempre fatto dei bei regali per il compleanno, ma a ‘sto giro non l’ho proprio apprezzato. Non voglio discutere, perché a te le discussioni non sono mai piaciute, però te lo volevo dire. Mi sono detta, ‘mo’ torna a casa sicuro domenica, magari viene direttamente a casa mia e mi fa una sorpresa’”. Inizia così lad’addio cheDiha scritto sui social per la scomparsa di, lo storico batterista dei Pooh morto lo scorso 6 novembre a causa del Covid. Cantante e attrice,è la figlia di Lena Biolcati, ex compagna dinegli anni Ottanta: all’epoca lei era solo una bambina ma nel corso del tempo ha instaurato con lui un fortissimo legame, tanto che ...

