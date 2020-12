Sorpresa in Romania: i socialdemocratici sono il primo partito (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo il 99% delle schede scrutinate, la Commissione elettorale permanente ha annunciato che il partito socialdemocratico (Psd) è in testa con il 30% delle preferenze, sia al Senato che alla Camera. Il ... Leggi su globalist (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo il 99% delle schede scrutinate, la Commissione elettorale permanente ha annunciato che ilsocialdemocratico (Psd) è in testa con il 30% delle preferenze, sia al Senato che alla Camera. Il ...

NonSoloVeggie : RT @radio3mondo: Si è votato in #Romania , era favorito liberale #LudovicOrban, i socialdemocratici in testa a sorpresa, - atarquini2 : mio servizio su - globalistIT : - ROBZIK : Elezioni in #Romania: i socialdemocratici in testa a sorpresa, ma il partito nazional liberale del premier Ludovic… - marcoleofrigio : RT @radio3mondo: Si è votato in #Romania , era favorito liberale #LudovicOrban, i socialdemocratici in testa a sorpresa, -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa Romania Sorpresa in Romania: i socialdemocratici sono il primo partito Globalist.it Elezioni in Romania, a sorpresa in testa il partito antieuropeista. Ma si va verso un nuovo governo dei liberali

Il Partito socialidemocratico autocratico sopra il 30 percento. Il premier uscente Ludovic Orbán, con poco più del 25 per cento, dovrebbe ...

Romania: centrodestra verso la riconferma nelle parlamentari

Romania: centrodestra verso la riconferma nelle parlamentari. I liberali europeisti al potere si apprestano a restare al governo con il premier uscente Ludovic Orban. A caratterizzare queste elezioni ...

Il Partito socialidemocratico autocratico sopra il 30 percento. Il premier uscente Ludovic Orbán, con poco più del 25 per cento, dovrebbe ...Romania: centrodestra verso la riconferma nelle parlamentari. I liberali europeisti al potere si apprestano a restare al governo con il premier uscente Ludovic Orban. A caratterizzare queste elezioni ...