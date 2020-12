PlayStation 5 mai arrivate da Euromediashop, ma la società minaccia i clienti raggirati (Di lunedì 7 dicembre 2020) Hanno pagato centinaia di euro su bonifico bancario, ma della neanche l'ombra. Prosegue la maxifrode di E uromediashop , rivenditore online il cui sito è apparso sul web solo alla fine di ottobre. L'... Leggi su leggo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Hanno pagato centinaia di euro su bonifico bancario, ma della neanche l'ombra. Prosegue la maxifrode di E uromediashop , rivenditore online il cui sito è apparso sul web solo alla fine di ottobre. L'...

StrowmanDr : Ma come fate a fare certi ragionamenti dgehdshdhdhd 'dobbiamo tenerla 0-0/1-0 fino all'80esimo', ma che è la playst… - FNLeaksIT : #Fortnite x Houseparty Connetterti con i tuoi amici non è mai stato così divertente! Connetti Houseparty a Fortnite… - LuigiPiro1 : @LaMbriaca Mai avuto playstation e Facebook - vapo59 : @LaMbriaca Io la PlayStation non l'ho mai usata per il resto non mi sono mai tirato indietro! Chiu pilu per tutti!?????? - Diukvalanga : Il primo amore non si scorda mai ?? -