Morte Maradona, Diego jr non si arrende: “Mio padre stava bene, voglio tutta la verità” (Di lunedì 7 dicembre 2020) "Non mi sono ancora ripreso dal Covid e dalla polmonite, voglio ringraziare i medici del Cotugno di Napoli che mi hanno salvato la vita. Ringrazio tutti i medici che stanno passando un inferno. Due giorni dopo l'intervento in clinica alla testa di papà ho fatto una videochiamata con lui e stava benissimo, l'ho visto con i miei occhi. Io voglio sapere la verità, se ci sono persone che hanno sbagliato devono pagare e manderò tutti nelle sedi competenti".Sono le parole di Diego Maradona junior che, in collegamento durante una trasmissione in onda su Canale5, torna a chiedere chiarezza sulla scomparsa del padre - avvenuta lo scorso 25 novembre - sulla quale la magistratura starebbe già indagando da settimane."Ci sono persone indagate al momento. Finché la mia situazione non si è aggravata ... Leggi su mediagol (Di lunedì 7 dicembre 2020) "Non mi sono ancora ripreso dal Covid e dalla polmonite,ringraziare i medici del Cotugno di Napoli che mi hanno salvato la vita. Ringrazio tutti i medici che stanno passando un inferno. Due giorni dopo l'intervento in clinica alla testa di papà ho fatto una videochiamata con lui ebenissimo, l'ho visto con i miei occhi. Iosapere la verità, se ci sono persone che hanno sbagliato devono pagare e manderò tutti nelle sedi competenti".Sono le parole dijunior che, in collegamento durante una trasmissione in onda su Canale5, torna a chiedere chiarezza sulla scomparsa del- avvenuta lo scorso 25 novembre - sulla quale la magistratura starebbe già indagando da settimane."Ci sono persone indagate al momento. Finché la mia situazione non si è aggravata ...

