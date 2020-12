Milano, Beppe Sala si ricandida a sindaco (Di lunedì 7 dicembre 2020) MILANO – “Ho deciso di ricandidarmi come sindaco di Milano”. Lo annuncia il sindaco meneghino Giuseppe Sala con un video sul proprio profilo Instagram. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Milano, Beppe Sala si ricandida a sindaco Da Chiara Ferragni a Suor Anna, Sala consegna gli Ambrogini d’oro VIDEO | Cremona decuplica da 45 a 400 i dipendenti in smartworking: “La crisi accelera l’innovazione” Scuola in Lombardia, Fermi elogia i genitori: “Ma si apre dopo Natale” L’idea delle regioni alpine: piste da sci aperte solo per chi pernotta VIDEO | “Essere in classe insieme è la vera fortuna”: tra i bambini che ancora vanno a scuola? Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) MILANO – “Ho deciso di ricandidarmi come sindaco di Milano”. Lo annuncia il sindaco meneghino Giuseppe Sala con un video sul proprio profilo Instagram. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Milano, Beppe Sala si ricandida a sindaco Da Chiara Ferragni a Suor Anna, Sala consegna gli Ambrogini d’oro VIDEO | Cremona decuplica da 45 a 400 i dipendenti in smartworking: “La crisi accelera l’innovazione” Scuola in Lombardia, Fermi elogia i genitori: “Ma si apre dopo Natale” L’idea delle regioni alpine: piste da sci aperte solo per chi pernotta VIDEO | “Essere in classe insieme è la vera fortuna”: tra i bambini che ancora vanno a scuola?

you_trend : ?? #Breaking Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato la sua ricandidatura per un secondo mandato alle elezion… - ilpost : Beppe Sala si ricandiderà a sindaco di Milano - marmaz : RT @giorgio_gori: La decisione di @BeppeSala di ricandidarsi a sindaco è un’ottima notizia per #Milano e non solo. C’è da scrivere il futur… - Simo07827689 : RT @erretti42: Milano, l'annuncio di Beppe Sala: 'Ho deciso di ricandidarmi alla carica di sindaco' - Il Fatto Quotidiano Ha riflettuto ht… - TizianaFerrario : Beppe Sala si ricandida ed è una gran bella notizia per #Milano -