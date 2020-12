Mes: Berlusconi, 'nessun cambio linea, no a riforma da europeisti responsabili' (2) (Di lunedì 7 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 7 dicembre 2020) su Notizie.it.

borghi_claudio : @boni_castellane No quello è un altro discorso ed è il contrario. Se non avessimo votato lo scostamento come qualch… - repubblica : Sul Mes Berlusconi si piega a Salvini. Forza Italia voterà No ma cresce l'insofferenza tra gli azzurri [di Carmelo… - TgLa7 : #Mes, #Berlusconi: non mi faccio dettare scelte da nessuno - Adri19510 : Mes, il senatore di Forza Italia che si ribella a Silvio Berlusconi: 'Perché voterò sì', rischio di rappresaglie - zazoomblog : Berlusconi: riforma Mes no Mes sanitario e accordo su Recovery sì - #Berlusconi: #riforma #sanitario -