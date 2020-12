Inter, Lukaku fa un regalo di Natale: una consolle per tutti i compagni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Romelu Lukaku ha anticipato il Natale e ha fatto un regalo a tutti i suoi compagni di squadra Romelu Lukaku ha anticipato il Natale e ha fatto un regalo a tutti i suoi compagni di squadra. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il belga ha regalato una consolle a tutti i giocatori dell’Inter. Un’iniezione di entusiasmo alla vigilia della sfida più importante della stagione, quella di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Romeluha anticipato ile ha fatto uni suoidi squadra Romeluha anticipato ile ha fatto uni suoidi squadra. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il belga ha regalato unai giocatori dell’. Un’iniezione di entusiasmo alla vigilia della sfida più importante della stagione, quella di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Leggi su Calcionews24.com

