Inter, la situazione di Vidal: cosa può succedere domani? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le condizioni di Arturo Vidal preoccupano l’Inter e Antonio Conte. Oggi il cileno non si è allenato facendo solo terapie Le condizioni di Arturo Vidal preoccupano l’Inter e Antonio Conte. Oggi il cileno non si è allenato facendo solo terapie. E’ stato visitato anche dal medico ad Appiano Gentile e domani verranno fatte ulteriori valutazioni da giocatore e staff medico, prima eventualmente di sottoporre il giocatore ad ulteriori accertamenti strumentali. Al momento è molto difficile che recuperi in tempo per la sfida di mercoledì sera contro lo Shakhtar Donetsk. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le condizioni di Arturopreoccupano l’e Antonio Conte. Oggi il cileno non si è allenato facendo solo terapie Le condizioni di Arturopreoccupano l’e Antonio Conte. Oggi il cileno non si è allenato facendo solo terapie. E’ stato visitato anche dal medico ad Appiano Gentile everranno fatte ulteriori valutazioni da giocatore e staff medico, prima eventualmente di sottoporre il giocatore ad ulteriori accertamenti strumentali. Al momento è molto difficile che recuperi in tempo per la sfida di mercoledì sera contro lo Shakhtar Donetsk. Leggi su Calcionews24.com

mauroboffi03 : @Inter Forza Inter??. La cosa che manca di più all'Inter in questa situazione (Covid-19) sono i tifosi. Sono di Bolo… - it_inter : #Vidal si è allenato a parte, domani si farà un nuovo punto della situazione per capire l'evoluzione del problema GDS - Inter_Rompi : @salines_simone potrebbe essere una buona notizia, visto che quando Vidal ha giocato non si è vinta mezza gara. Anz… - infoitsport : L'Inter e il caso Eriksen: come si è arrivati a questa situazione? - Gazzetta_it : #Inter e il caso #Eriksen: come si è arrivati a questa situazione? -