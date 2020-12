India, nausea e convulsioni: spunta malattia di origine sconosciuta. “Non è covid” (Di lunedì 7 dicembre 2020) C’è allarme in questi giorni in India per la comparsa di una malattia non ancora identificata che avrebbe provocato già un decesso e quasi trecento ricoveri. A darne notizia oggi è il quotidiano Il Messaggero. India, vomito e convulsioni: spunta malattia misteriosa. “Non è covid” Alcuni medici hanno riportato al quotidiano “The Indian Express” i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) C’è allarme in questi giorni inper la comparsa di unanon ancora identificata che avrebbe provocato già un decesso e quasi trecento ricoveri. A darne notizia oggi è il quotidiano Il Messaggero., vomito emisteriosa.Alcuni medici hanno riportato al quotidiano “Then Express” i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

cannedcat : 300 persone, con un morto, ricoverati in India per una sindrome sconosciuta durante il we. I ricoverati presentan… - fuckyou_ceci : In #India si muore di una malattia non identificata che provoca nausea vomito e convulsioni. Inizia con un bruciore… -