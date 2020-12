In Romania socialdemocratici primo partito, liberali staccati di 5 punti (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Romania si è recata al voto per eleggere e rinnovare il Parlamento. Dopo il 99% delle schede scrutinate, la Commissione elettorale permanente ha annunciato che il partito socialdemocratico (Psd) è in testa con il 30% delle preferenze, sia al Senato che alla Camera. Il partito nazionale liberale, forza politica del primo ministro uscente Ludovic Orban, dato per favorito dai sondaggi pre-voto, è attualmente al 25,03%. Ferma al 14,36% la coalizione di destra europeista 2020 USR PLUS (uscito primo partito nella capitale Bucarest). La sorpresa delle elezioni è rappresentata dal nuovo - e sconosciuto - partito nazionalista Aur, che ha ottenuto l?8,71% delle preferenze, mentre l’Udmr (partito di minoranza ungherese) il 6,77%. Tutti i restanti partiti ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lasi è recata al voto per eleggere e rinnovare il Parlamento. Dopo il 99% delle schede scrutinate, la Commissione elettorale permanente ha annunciato che ilsocialdemocratico (Psd) è in testa con il 30% delle preferenze, sia al Senato che alla Camera. Ilnazionale liberale, forza politica delministro uscente Ludovic Orban, dato per favorito dai sondaggi pre-voto, è attualmente al 25,03%. Ferma al 14,36% la coalizione di destra europeista 2020 USR PLUS (uscitonella capitale Bucarest). La sorpresa delle elezioni è rappresentata dal nuovo - e sconosciuto -nazionalista Aur, che ha ottenuto l?8,71% delle preferenze, mentre l’Udmr (di minoranza ungherese) il 6,77%. Tutti i restanti partiti ...

