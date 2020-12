Grande Fratello Vip 5: Francesco Oppini rompe il silenzio su Tommaso Zorzi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tommaso Zorzi ha ammesso di essersi preso una cotta per Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 5: ecco qual è stata la reazione del figlio di Alba Parietti. Tommaso Zorzi si è preso una cotta per Francesco Oppini che, raggiunto dalla notizia dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip 5, ha usato i social per dire la sua sulla questione. Il figlio di Alba Parietti nelle sue storie di Instagram sta ripostando i momenti più significativi vissuti nella casa con Tommy. Sabato pomeriggio Tommaso Zorzi ha confessato a Cristiano Malgioglio di essersi innamorato di Francesco Oppini, che la sera prima aveva lasciato di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 dicembre 2020)ha ammesso di essersi preso una cotta peralVip 5: ecco qual è stata la reazione del figlio di Alba Parietti.si è preso una cotta perche, raggiunto dalla notizia dopo aver lasciato la casa delVip 5, ha usato i social per dire la sua sulla questione. Il figlio di Alba Parietti nelle sue storie di Instagram sta ripostando i momenti più significativi vissuti nella casa con Tommy. Sabato pomeriggioha confessato a Cristiano Malgioglio di essersi innamorato di, che la sera prima aveva lasciato di ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - cercovenere : Ma quanti secoli sta durando questa edizione del grande fratello? - saryyblondie : Gregorelli e Zorpini, nonostante tutto si è sempre parlato di loro. Elisabetta e Francesco sono stati pezzi da 90 i… - casiftangeles : Gigi direttamente nella casa del grande fratello manca solo lei. #gfvip - biasbowie02 : Noi che ci aspettiamo la sorpresa per Tommy ma il grande fratello.. -