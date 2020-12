Giulia De Lellis farà un film con Fabio Volo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Giulia De Lellis arriva al cinema, ecco l’annuncio dell’influencer su Instagram: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarà al fianco di Fabio Volo “Prossimamente al cinema si, avete capito bene anche voi !!! ? ?“. Con queste parole Giulia De Lellis ha annunciato il suo debutto sul grande schermo insieme a Fabio Volo. Ancora non sono stati… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 7 dicembre 2020)Dearriva al cinema, ecco l’annuncio dell’influencer su Instagram: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarà al fianco di“Prossimamente al cinema si, avete capito bene anche voi !!! ? ?“. Con queste paroleDeha annunciato il suo debutto sul grande schermo insieme a. Ancora non sono stati… L'articolo Corriere Nazionale.

