Feltri 'difende' Suarez definendo i migranti «Bingo Bongo» (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'ossessione di Vittorio Feltri e di Libero sono i migranti. L'ex giornalista ed editorialista di Libero quotidiano, riesce a citarli anche nel suo corsivo in cui critica chi contesta quanto emerso dalle indagini della Procura di Perugia sull'esame facilitato sulla lingua italiana concesso a Luis Suarez. Secondo lui, infatti, si è alzato un coro di polemiche immotivato, perché con questa manovra si è privato il campionato italiano di calcio di un campione. Ma come Feltri difende Suarez? Citando gli altri stranieri (no, non i calciatori) che sono in Italia, etichettandoli come «Bingo Bongo». LEGGI ANCHE > Caso Suarez, le intercettazioni: «Fortuna che c'è il Covid, così nessuno può vedere l'esame» Partiamo dalla fine. Ecco come Feltri ...

