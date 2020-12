Covid Puglia, a Gravina e Altamura contagi ancora alti. Lopalco: “Pronta ordinanza restrittiva” (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – “Chiederemo a Speranza nuove misure restrittive per alcune aree della Puglia. Con il passaggio da zona arancione a zona gialla si scatena un sentimento di liberi tutti. Ma non funziona così, siamo in piena seconda ondata. Alcuni sindaci ci parlano di gente che scende in strada a festeggiare come se avessimo vinto un campionato”. Così Pierluigi Lopalco, assessore alla sanità della regione Puglia, a The Breakfast Club su Radio Capital. Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – “Chiederemo a Speranza nuove misure restrittive per alcune aree della Puglia. Con il passaggio da zona arancione a zona gialla si scatena un sentimento di liberi tutti. Ma non funziona così, siamo in piena seconda ondata. Alcuni sindaci ci parlano di gente che scende in strada a festeggiare come se avessimo vinto un campionato”. Così Pierluigi Lopalco, assessore alla sanità della regione Puglia, a The Breakfast Club su Radio Capital.

Dixy62553861 : RT @AnsaPuglia: Covid: 1.789 nuovi positivi e 24 decessi in Puglia. A Bari la maggior parte dei contagi, seguita da Foggia e Taranto #ANSA… - ruiciccio : RT @corrmezzogiorno: #Bari Covid, in Puglia il caos dei colori|I contagi Dietroforont Lopalco: «Ora restrizi... - Telebari : Covid in Puglia, Anelli: “Nelle ultime 5 settimane 1.000 morti. Rigore e coesione per ridurre i danni della pandemi… - corrmezzogiorno : #Bari Covid, in Puglia il caos dei colori|I contagi Dietroforont Lopalco: «Ora restrizi... - Borderline_24 : Covid in #Puglia, l'allarme dei medici: 'Attenzione ai tamponi fai da te' -